القبض على المتهم بإنهاء حياة ابنة زوجته بالمقطم
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بانهاء حياة ابنة زوجته بعد وصلة تعذيب بمنطقة المقطم.
تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة اخطارًا من المستشفى باستقبال طفلة 6 سنوات جثة هامدة وادعاء تعرضها لتعدٍ.
وبالانتقال والفحص، تبين من فحصها تعرضها لاعتداء باستخدام آلة حادة على يد زوج والدتها، وأكدت التحريات صحة الواقعة، والقى رجال المباحث، القبض على المتهم عقب تقنين الإجراءات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.
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