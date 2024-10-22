الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط صاحب شركة للإتجار فى العقاقير المهربة جمركيًّا ومغشوشة بالشروق

ضبط صاحب شركة للإتجار
ضبط صاحب شركة للإتجار فى العقاقير المهربة جمركيًا ومغشوشة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة توريدات "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (كمية كبيرة من العقاقير والأدوية - كمية من الملصقات - مبلغ مالى).
 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأقر بأن العقاقير المضبوطة بحوزته جميعها مهربة جمركيًّا ويقوم عقب شرائها بتغليفها وتجهيزها لطرحها بالأسواق وبيعها على أنها مستوردة غاشًّا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة قسم شرطة الشروق

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