النائب العام يلتقي نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بوستجان سكرليك، نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي

وقد شمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها.

كما تناول اللقاء التباحث حول توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تستهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجالات مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.