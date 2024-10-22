الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النائب العام يلتقي نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية

المستشار شوقي يلتقي
المستشار شوقي يلتقي نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي، فيتو

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بوستجان سكرليك، نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي

 وقد شمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها.

كما تناول اللقاء التباحث حول توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تستهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجالات مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النائب العام المستشار محمد شوقي نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون العدالة الجنائية النائب العام المستشار محمد شوقي بوستجان سكرليك

مواد متعلقة

النائب العام يلتقي نظيره الإسباني على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين

النائب العام يصل مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في زيارة رسمية

النائب العام يأمر بحبس سائق أتوبيس الجلالة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات

الأكثر قراءة

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

بناء سور عازل وكوبري عائم مؤقت بقرية البليدة بالعياط بعد حادث قطار مأساوي (صور)

وفاة مفاجئة لمعلمة التربية الرياضية بمدرسة الثانوية بنات في الأقصر

باحث في الشأن الإفريقي يفجر مفاجأة بشأن اتفاقية عنتيبي

أحمد شوبير: قرعة لحسم منافس الأهلي في نهائي السوبر حال انسحاب الزمالك

أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا، رئيس الكاف يتوعد بعقوبات قوية

منوعات

المزيد

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 22-10-2024

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

ما حكم الشرع في معاملة الكاش باك؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية