وزارة الداخلية تفتتح مقرا جديدا للجوازات بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة (صور)

بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق، في تشغيل مقر الجوازات الكائن بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين الراغبين فى الحصول عليها من بينها جوازات السفر، وشهادات التحركات.





يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمني خاصة في مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر؛ فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات في سهولة ويسر.

