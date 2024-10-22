الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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حوادث

وزارة الداخلية تفتتح مقرا جديدا للجوازات بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة (صور)

الداخلية.. افتتاح
الداخلية.. افتتاح مقر جديد للجوازات بالمجمع الأمنى بالقاهرة

بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق، في تشغيل مقر الجوازات الكائن بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين الراغبين فى الحصول عليها من بينها جوازات السفر، وشهادات التحركات.
   


 يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمني خاصة في مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر؛ فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات في سهولة ويسر.
 

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الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الادارة العامة للجوازات والهجرة استراتيجية وزارة الداخلية المجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة

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