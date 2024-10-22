نجار ينهى حياة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها أثناء نومها بالشرقية

نجح رجال المباحث الشرقية، فى ضبط نجار لقيامه بإرتكاب واقعة مقتل مسنة والإستيلاء على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى.





تلقى مركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من (طبيب - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بوفاة والدته "مسنة- مقيمة بمفردها بمنزل كائن بدائرة المركز" واكتشافه سرقة (مصوغاتها الذهبية - مبلغ مالى) من داخل غرفة نومها.

وبإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية أن وراء إرتكاب الواقعة (نجار - مُقيم بدائرة المركز).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.



وتم بإرشاده ضبط (المصوغات الذهبية المستولى عليها- جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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