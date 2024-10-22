سقوط فنى تحاليل لتقليد العملات الوطنية وترويجها فى أكتوبر
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط فنى تحاليل؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (فنى تحاليل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها واتخاذه من دائرة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مبلغ مالى من العملات المحلية "مُقلد" - هاتف محمول "يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى" – مبلغ مالى من العملات المحلية "متحصلات نشاطه الإجرامى" – الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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