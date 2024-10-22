حيثيات الحبس 3 سنوات للمتهمين في قضية فبركة سحر مؤمن زكريا

أودعت محكمة جنح الخليفة برئاسة المستشار خالد محمد ناجي شحاتة، حيثيات الحكم على المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح قسم الخليفة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم في قضية فبركة سحر مؤمن زكريا، إن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، وأن المحكمة اطمأن وجدانها لما جاء من دلائل في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا.



وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم: وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وصلاحيتها لحمل لواء الإدانة، وكان ضبط المتهمين والجريمة متلبسا بها عدا المتهم حكيم رمضان محمد الذي تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة وكانت المحكمة تطمئن ويسكن في وجدانها صلاحية الأدلة في الدعوى والمتمثلة في أقوال المجني عليه مؤمن زكريا وكلٍ من زوجته وابن خالتها كشهود في الدعوى، وما ورد بتقرير المساعدات الفنية وتحريات المباحث.

ولهذه الأسباب، قررت المحكمة معاقبة المتهمين أمينة كسبان وحكيم رمضان ومحمد عمر عزب ومحمد إمام ورمضان محمد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند إليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاء تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون، على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.



المتهمون اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجة اللاعب بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.