أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة المغني ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندق في الأرجنتين (صور)

توفي المغني الشاب الشهير، ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، عن عمر يناهز ال31 عاما، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

حدث ليلا، خبير يكشف عن تطور جديد وقع في إثيوبيا يهدد بانفجار سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وقوع زلزال للمرة السابعة خلال 20 يوما في إثيوبيا.

قضي الأمر، مسؤولون أمريكيون يكشفون موعد الرد الإسرائيلي على إيران

كشف تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، عن التوقيت المحتمل للرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من شهر أكتوبر الجاري.

تقلبات جوية بشكل مفاجئ، تحذير شديدة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية في طقس اليوم الخميس، حيث يشهد فرص لسقوط الأمطار، واضطراب للملاحة الجوية ونشاط للرياح.

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

سحبت شركة كوكاكولا أحد مشروباتها الشهيرة "الخالية من السكر" بعد اكتشاف احتوائه على السكر بالخطأ.

إجهاض وخيانة، مفاجآت في وفاة المغني ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندق

نشر منذ قليل، عدة تقارير صحفية، حول أسباب وفاة المغني الشاب ليام باين.

قاذفات "بي 2" للمرة الأولى، اللقطات الأولى للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن (فيديو)

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن فجر اليوم الخميس، بأن 6 غارات أمريكية بريطانية استهدفت مناطق عدة شمال وجنوب العاصمة اليمنية.

نقيب الأطباء يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث أزمة التصالح على العيادات

دعا نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها لإنهاء الأزمة.

صور صادمة لغرفة المغني ليام باين الفندقية التي سقط من شرفتها

نشرت صور صادمة، للغرفة الفندقية، التي سقط من شرفتها، المغني ليام باين.

الانفجار دمر 70% منها، توقف مصفاة نفط جنوبي إيران عن الإنتاج (فيديو)

أعلن مالك شركة "بارس بترو باس" محسن قولي زاده، فجر اليوم الخميس، عن توقف مصفاة بتروبارس في مدينة شوشتر جنوبي إيران، بعد دمار كبير حل بها جراء انفجار وقع الليلة الماضية، لم تعرف طبيعته حتى الآن.

بشرى للمزارعين، تحركات جديدة في أسعار الأسمدة بالأسواق

تباين أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ليام باين تنبأ بوفاته قبل أيام من سقوطه من شرفة الفندق (فيديو)

تحدثت مايا هنري، خطيبة ليام باين السابقة، مؤخرًا عن الصحة العقلية، لليام وفصَّلت محادثاتهما، حيث قالت إن ليام أخبرها إنه "ليس على ما يرام"، ويعتقد أنه سيموت قريبًا.

نتنياهو: عثرنا على أسلحة روسية حديثة في لبنان

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة نشرتها صحيفة فرنسية الأربعاء أن قواته عثرت على أسلحة روسية حديثة خلال تفتيشها قواعد لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدًا من جهة ثانية أنّ بلاده لا تريد «حربًا أهلية جديدة» في لبنان.

البنك المركزي المصري يبحث اليوم أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، وعدم الاتجاه نحو التخفيض، في إطار سعي “المركزي المصري” للحفاظ على الأموال التي تم ضخها من قبل المستثمرين، خصوصًا أن أسعار الفائدة في مصر أصبحت مرضية للكثيرين منهم، كما أن التثبيت من الممكن أن يكون سببًا في جذب استثمارات جديدة داخل البلاد.

سيكون علامة فارقة، تركي آل الشيخ يعلن إنتاج مسلسل لـ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنتاج مسلسل للفنان يوسف الشريف بدعم من موسم الرياض.

هاريس: على أمريكا دعم إسرائيل دائما وأنا متمسكة بذلك

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، تمسكها بنهج الولايات المتحدة في دعم إسرائيل.

الصحة: إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم

أعلنت وزارة الصحة إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٧ و١٨ أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

علاقة بالتراضي، مفاجآت مدوية في قضية اتهام مبابي بالاغتصاب

فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية، بشأن قضية "الاغتصاب المزعوم"، التي يشتبه في أن يكون النجم الفرنسي كيليان مبابي متهمًا فيها، في أثناء وجوده في العاصمة السويدية ستوكهولم.

انخفاض الكسب وارتفاع الذرة والصويا، أحدث أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفض سعر طن كسب عباد نحو 200 جنيه مقارنة بسعره السابق.