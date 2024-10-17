الخميس 17 أكتوبر 2024
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منوعات

علاقة بالتراضي، مفاجآت مدوية في قضية اتهام مبابي بالاغتصاب

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية، بشأن قضية "الاغتصاب المزعوم"، التي يشتبه في أن يكون النجم الفرنسي كيليان مبابي متهمًا فيها، في أثناء وجوده في العاصمة السويدية ستوكهولم.

الشرطة السويدية كانت قد فتحت تحقيقًا في شكوى مقدمة من امرأة بشأن "اغتصاب مزعوم"، وقع لها في الليلة التي قضى فيها مبابي وبعض من أصدقائه يومَي إجازة، في أحد فنادق ستوكهولم، الأسبوع الماضي.

ولكن نشرت صحيفة "لو باريزيان" تقريرًا قالت فيه إن مبابي وصديقه في المنتخب الفرنسي نوردى موكيلى، قضيًا ليلة في ناد ليلي يسمى (V)، حيث التقى نجم الفريق الفرنسي شابة يُزعم أنها مارست معه علاقة بموافقة مسبقة.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "لقد عرفنا بالفعل بعض تفاصيل الأمسية التي قضاها كيليان مبابي في ستوكهولم، مستفيدًا من 5 أيام إجازة منحها له ريال مدريد، حيث استغل النجم الفرنسي الفرصة لقضاء 48 ساعة في ستوكهولم".

وأضافت: "مبابي قام بعلاقة بالتراضي مع إحدى الشابات الموجودات في الملهى الليلي بعد أن عاد للفندق الذي أقام فيه في عاصمة السويد".

وأوضحت: "هذه العلاقة  تمت بالتراضي ودون أي شكوك أو مشكلات ما بينه وبين الفتاة، التي رفضت الصحيفة أن تذكر اسمها".

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر أن مبابي لديه رسائل تفيد بأن العلاقة مع الفتاة كانت بالتراضي.

واختتمت: "حتى الآن لا شيء يدل على كون مبابي متهمًا بالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب".

وتمت مصادرة ملابس من قبل رجال الشرطة أثناء التحقيق في مزاعم الاغتصاب ضد نجم ريال مدريد كيليان مبابي.

واتهمت وسائل إعلام سويدية قائد منتخب فرنسا بالاعتداء الجنسي على امرأة في غرفة فندق بالسويد، لكن مبابي وصف الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه بأنها أخبار كاذبة.

ولم يتم تسمية مبابي (25 عامًا) رسميا كمشتبه به في القضية على الرغم من أن وسائل الإعلام السويدية قالت إنها "متأكدة بنسبة 100 في المائة" من أنه محور التحقيقات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير أن نجم كرة القدم ليس لديه أي فكرة عن التهم الموجهة إليه، وفقا لمحاميه.

وقالت ماري أليكس كانو برنارد لقناة "تي إف 1" الإخبارية أن مبابي هادئ في أعقاب الاتهامات بسبب اعتقاده أنه بريء تماما، وأضافت: أنه لا يكون وحيدا أبدا، ولا يتعرض أبدا لموقف قد يعرضه للخطر.

وكانت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أول من ذكر أن المهاجم الفرنسي يخضع للتحقيق من قبل الشرطة بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي، الأسبوع الماضي.

وذكرت التقارير أن شكوى قدمت إلى الشرطة، يوم السبت، بعد أن طلبت الضحية المزعومة الحصول على رعاية طبية، ولفتت صحيفة "إكسبريسن" إلى أن مبابي تناول العشاء في إحدى المطاعم، يوم الخميس، وذهب إلى ملهى ليلي في ستوكهولم برفقة أصدقائه، وبعد ذلك عاد هو وأصدقائه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، والذي يقال إن عملية الاغتصاب المزعومة حدثت فيه.

ولم يتحدث المسؤولون بعد مع مبابي لأنه لم يتم ذكر اسمه رسميا في القضية، لكن المحققين بدأوا في جمع الأدلة ضد المشتبه به بعد أن صادروا عدة قطع من الملابس من الغرفة، وزادت صحيفة "إكسبرسن": الشرطة أخذت ملابس داخلية وسراويل سوداء وقميصا أسود لتحليلها.

 

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