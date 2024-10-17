الخميس 17 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو: عثرنا على أسلحة روسية حديثة في لبنان

بنيامين نتنياهو،
بنيامين نتنياهو، فيتو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة نشرتها صحيفة فرنسية الأربعاء أن قواته عثرت على أسلحة روسية حديثة خلال تفتيشها قواعد لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدًا من جهة ثانية أنّ بلاده لا تريد «حربًا أهلية جديدة» في لبنان.

وفي مقابلته مع صحيفة لو فيجارو، ذكّر نتنياهو بأنّ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006 لا يسمح سوى للجيش اللبناني بحمل أسلحة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وأضاف «مع ذلك، في هذه المنطقة، حفر حزب الله مئات الأنفاق والمخابئ، حيث عثرنا للتو على كمية من الأسلحة الروسية الحديثة»- على حد تعبيره.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه تم العثور على أسلحة روسية وصينية مضادة للدبابات خلال التوغلات الإسرائيلية داخل لبنان منذ تصعيد النزاع مع حزب الله الشهر الماضي.

ولم يردّ الجيش الإسرائيلي بشكل فوري على سؤال لوكالة فرانس برس حول تصريحات رئيس الوزراء.

وتقول إسرائيل إن هدف حملتها العسكرية ضد حزب الله هو جعل مناطقها الشمالية آمنة حتى يتمكن نحو 60 ألف شخص أجبروا على النزوح من العودة إلى منازلهم.

وغادر سكان الشمال منازلهم بسبب القصف عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله بعد بدء حرب غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وقال نتنياهو «إن اندلاع حرب أهلية جديدة في لبنان سيشكّل مأساة. من المؤكد أننا لا نهدف إلى إثارة مثل هذه الحرب، وإسرائيل لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان».

وأضاف «هدفنا الوحيد هو إتاحة العودة لمواطنينا الذين يعيشون على طول الحدود اللبنانية إلى ديارهم، والشعور بالأمان».

وتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود بشكل تدريجي منذ اندلاع الحرب على غزة.

ووفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، استشهد ما لا يقل عن 1,373 شخصا مصرعهم في لبنان منذ أن بدأت إسرائيل بمهاجمة حزب الله. ويرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك.

 

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