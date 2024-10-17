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الصحة: إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
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أعلنت وزارة الصحة إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٧ و١٨ أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 120 مليون و622 ألفًا و782 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و816 ألفا و27 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 641 ألفًا و627 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 408 آلاف و570 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 110 آلاف و989 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 104 آلاف و924 خدمة، بالإضافة لتقديم 90 ألفًا و892 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 44 ألفًا و179 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 86 ألفًا و275 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 234 ألفًا و718 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و407 خدمات إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9 آلاف و638 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2246 عملية، ضمن قوائم الانتظار.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ77 ألفا و562 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

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الاشعة والتحاليل تنظيم الاسرة مبادرة رئيس الجمهورية وزارة الصحة رئيس الجمهورية

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