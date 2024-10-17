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أخبار مصر

تقلبات جوية بشكل مفاجئ، تحذير شديدة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

سقوط الأمطار، فيتو
سقوط الأمطار، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية في طقس اليوم الخميس، حيث يشهد فرص لسقوط الأمطار، واضطراب للملاحة الجوية ونشاط للرياح.

وقالت الأرصاد في بيان لها إن الطقس اليوم سيكون طقسًا معتدل الحرارة في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حارًا على جنوب البلاد،  متوقعا أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة  29 درجة. 


كما توقعت أن تتساقط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة الشدة قد تكون متوسطة وتمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري.

 


وأشارت إلى نشاط للرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط تبلغ سرعتها من 40 إلى 60 كم /س تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وترتفع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

 

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:22

 

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هيئة الأرصاد الجوية تقلبات جوية سقوط الأمطار الوجه البحرى اضطراب الملاحة البحرية حالة الطقس اليوم

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