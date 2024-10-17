هاريس: على أمريكا دعم إسرائيل دائما وأنا متمسكة بذلك

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، تمسكها بنهج الولايات المتحدة في دعم إسرائيل.

وقالت هاريس في تصريح لقناة "فوكس نيوز"، يوم الأربعاء، إن "أمريكا يجب أن تحمي إسرائيل دائما وتدعم احتياجاتها في مجال الدفاع عن النفس، وكذلك تقديم الدعم الأمريكي لتكون لدى إسرائيل موارد للتصدي للهجوم، لا سيما من قبل إيران ووكلائها في المنطقة".

وأضافت: "إنني متمسكة بذلك بشكل ثابت".

يذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية ضد "حزب الله" في لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي، قد تم خلالها اغتيال الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وعدد من القياديين العسكريين البارزين.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، الذي بدأ بها الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 ردًّا على هجوم "حماس".