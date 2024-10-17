إجهاض وخيانة، مفاجآت في وفاة المغني ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندق

ليام باين، نشر منذ قليل، عدة تقارير صحفية، حول أسباب وفاة المغني الشاب ليام باين.

ووفقًا للإعلام الأرجنتيني، أن وفاة ليام باين، كانت انتحارًا، بعد معرفة المغني البريطاني، عضو فرقة One Direction السابق، بخيانة صديقته له، حيث ألقي بنفسه من الطابق الثالث.

فيما ذكرت عدد من التقارير، أن ليام طلب من خطيبته الإجهاض قبل أسبوع من وفاته.

وفاة عضو فرقة One Direction السابق

توفي منذ قليل المغني الشاب الشهير، ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، عن عمر يناهز ال31 عاما، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

تفاصيل وفاة ليام باين

المغني السابق لفرقة “ون دايركشن” توفي مساء الأربعاء، وقال شهود عيان في الفندق الذي كان يقيم فيه في بوينس آيرس، إن ليام سقط من غرفته في الطابق الثالث من فندق CasaSur Palermo، ولا نعلم حتى الآن، إذا كان ذلك عن قصد بنية الانتحار، أو حادثًا عرضيًّا.

صورة لـ ليام بعد سقوطه

وحصل موقع TMZ، على صورة تظهر أيام بعد سقوطه من شرفة الفندق، وتظهر الصورة جسد ليام على منصة خشبية في الفندق مع وجود طاولات وكراسي بالقرب منه حيث سقط متوفيًا، فيما لم يعرض الموقع الصورة بالكامل، ولكن يمكنك بوضوح رؤية رسوم التاتو الخاص به.

وأكد الشهود، إن هذا الحادث وقع بعد الساعة الخامسة مساءً الأربعاء، في بوينس آيرس، وإن ليام كان يتصرف بشكل غريب في بهو الفندق في وقت سابق، حيث قام بتحطيم حاسوبه المحمول وتم حمله إلى غرفته.