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كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

أحد مشروبات شركة
أحد مشروبات شركة كوكاكولا، فيتو

سحبت شركة كوكاكولا أحد مشروباتها الشهيرة "الخالية من السكر" بعد اكتشاف احتوائه على السكر بالخطأ.

وفي الشهر الماضي، أصدرت الشركة قرارًا بسحب مشروب Minute Maid Zero Sugar Lemonade، بعد اكتشاف وضع ملصقات غير صحيحة على 13152 علبة من المنتج.

وبالفعل، تبين أن العلب التي كان من المفترض أن تكون خالية من السكر، احتوت على 40 جرامًا من السكر لكل علبة بحجم 12 أونصة (كمية السكر نفسها الموجودة في النسخة العادية من المشروب).

وبحسب تنبيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تم توزيع المنتج على متاجر في ولايات إنديانا وكنتاكي وأوهايو. وقد تم سحب جميع المنتجات المتأثرة من الأسواق.

وقال متحدث باسم كوكاكولا: "في سبتمبر، استدعينا طوعًا كمية محدودة من علب Minute Maid Lemonade سعة 12 أونصة في بعض مناطق كنتاكي وإنديانا وأوهايو. جميع المنتجات المتأثرة تم سحبها من السوق".

ونصحت FDA الأشخاص الذين اشتروا هذه العلب بإعادتها إلى المتجر لاسترداد أموالهم أو التخلص منها.

كما أشارت الإدارة إلى أن هذا السحب صُنّف من الدرجة الثانية، ما يعني أن هناك خطرًا ضئيلًا لحدوث آثار صحية ضارة، لكن من المهم للأشخاص المصابين بحالات، مثل مرض السكري مراقبة استهلاكهم للسكر.

جدير بالذكر أن العلب المتأثرة تحمل الرمزين FEB1725CNA أو FEB1725CNB.

 

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كوكاكولا السكر مشروب Minute Maid Zero Sugar Lemonade ملصقات خالية من السكر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولايات إنديانا وكنتاكي وأوهايو

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