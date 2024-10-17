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حدث ليلا، خبير يكشف عن تطور جديد وقع في إثيوبيا يهدد بانفجار سد النهضة

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وقوع زلزال للمرة السابعة خلال 20 يوما في إثيوبيا.
 

وقال “شراقي”: وقع الزلزال السابع الساعة 11:11 م بتوقيت القاهرة أمس  16 أكتوبر 2024 بقوة 4.8 ريختر على عمق 10 كم، ويبعد 570 كم  شرق سد النهضة، 140 كم من أديس أبابا، ويقع مركز الزلزال فى منطقة الاخدود الإثيوبى (امتداد الأخدود الإفريقي العظيم).


وأضاف أن سلسلة الزلازل الأخيرة: "بدأت يوم 27 سبتمبر الماضي بقوة 4.9 درجة، وبعده بحوالي 8 ساعات وقع زلزالين تابع بقوة 4.5 درجة، ورابع فجر 30 سبتمبر، وخامس بقوة 4.9 درجة في 6 أكتوبر 2024، وسادس يوم 13 أكتوبر بقوة 4.6 درجة".


وأشار إلى أن هذه الزلازل بتلك القوة والمسافة تأثير ضعيف على سد النهضة، ولكن قد يكون الزلزال القادم أقوى وأقرب، وحينئذ يكون الخطر كبيرا خاصة وأن سد النهضة به حاليا 60 مليار متر مكعب.


واختتم:"سد النهضة بهذا الحجم يشكل قنبلة مائية قابلة للانفجار فى أى وقت".

 

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