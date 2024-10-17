قاذفات "بي 2" للمرة الأولى، اللقطات الأولى للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن (فيديو)

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن فجر اليوم الخميس، بأن 6 غارات أمريكية بريطانية استهدفت مناطق عدة شمال وجنوب العاصمة اليمنية.

وقالت قناة "المسيرة" إن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 6 غارات على مناطق التلفزيون والحفاء وجربان شمال وجنوب العاصمة".

وأضافت القناة، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ9 غارات منطقتي كهلان والعبلا شرقي مدينة صعدة، شمال غربي اليمن".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن نفذت ضربات دقيقة ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، مشيرا إلى أنه تم استهداف مرافق تضم أسلحة مختلفة استخدمها الحوثيون لاستهداف السفن.

ولفت أوستن إلى أن "ضرباتنا التي استهدفت مرافق للحوثيين شاركت فيها قاذفات "بي 2" التابعة لقواتنا الجوية".

وقال وزير الدفاع الأمريكي "لن نتردد في اتخاذ أي إجراءات لردع الهجمات وحماية حرية الملاحة، والحوثيون سيواجهون عواقب على هجماتهم غير القانونية والمتهورة".

مسؤول دفاعي #امريكي:



نفذنا غارات جوية على منشآت تخزين أسلحة

تابعة لـ جماعة #الحوثي الأرهابية في #صنعاء

و مدينة #صعدة شمالي #اليمن

وأسفرت هذه الغارات عن مقتل قيادي الجماعة



ان العاصمة صنعاء تعرضت لاربعة غارات متتالية من قبل الطيران الامريكي / البريطاني على معسكر الحفاء و… pic.twitter.com/MALYw33sl9 — فيصل الدوسري 🇸🇦 (@FM_502D) October 17, 2024

وأضاف أن "ضرباتنا تهدف إلى الحد بشكل أكبر من قدرة الحوثيين على مواصلة سلوكهم المزعزع للاستقرار، وقد وافقنا على هذه الضربات ذات الأهداف المحددة بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن".

بدورها، قالت وسائل إعلام أمريكية إن الجيش الأمريكي قصف منشآت لتخزين الأسلحة تابعة للحوثيين في اليمن.

من #صنعاء

اللهم حفظك وحمايتك للمواطنين الابرياء

وأجعلها على رؤوس الحوثه ومن معهم الذين تسببوا بكل ما يحدث من دمار وقتل... pic.twitter.com/cLFWNYxJYI — ammar aldhahby (@ammar_aldhahby) October 17, 2024

ولفتت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى أن الولايات المتحدة استخدمت قاذفات "بي 2 سبيريت" للمرة الأولى لقصف مواقع للحوثيين.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة شنت ضربات ضد الحوثيين باليمن استهدفت منشآت تخزين أسلحة بعضها تحت الأرض، مشيرين إلى أن قاذفات القنابل الأمريكية استهدفت باليمن منشآت أسلحة تقليدية متقدمة تستخدم لاستهداف السفن.