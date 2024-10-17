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اقتصاد

انخفاض الكسب وارتفاع الذرة والصويا، أحدث أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفض سعر طن كسب عباد نحو 200 جنيه مقارنة بسعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أبرز التحركات السعرية للأعلاف في الأسواق

بينما سجل سعر الذرة المستوردة ارتفاعًا قدره 100 جنيه في الطن، كما ارتفع سعر علف الصويا نحو 200 جنيه في الطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

 وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12100 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12100 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11100 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12700 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 22 ألف جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 22 ألف جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر صويا 44% نحو 21 ألف جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والكسب عباد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة فبلغ نحو 9950 جنيهًا، سعر كسب عباد 36% نحو 16800 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم  نحو 11400 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37 ألف جنيه للطن.

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الردة تتراجع 650 جنيها في الطن، تعرف على أسعار الأعلاف والحبوب

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أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة يتراجع 200 جنيه في الأسواق

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