الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك المركزي المصري يبحث اليوم أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

تجتمع لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، وعدم الاتجاه نحو التخفيض، في إطار سعي “المركزي المصري” للحفاظ على الأموال التي تم ضخها من قبل المستثمرين، خصوصًا أن أسعار الفائدة في مصر أصبحت مرضية للكثيرين منهم، كما أن التثبيت من الممكن أن يكون سببًا في جذب استثمارات جديدة داخل البلاد.

وفي حالة الإبقاء على التثبيت ستكون المرة الرابعة على التوالي دون أي تغير منذ فترة طويلة كان التذبذب ما بين التثبيت والارتفاع هو الحاضر فيها، فيما تعقد اللجنة اجتماعها المرتقب برئاسة محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، وهو الاجتماع السابع ضمن اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2024، لتحديد ومناقشة أسعار العائد في البنوك، حيث يجتمع أعضاء البنك بشكل دوري كل شهر ونصف.

وبحسب بعض المصرفيين في مصر، فإن البنك المركزي قد يفضل تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم، لتحقيق نوع من الاستقرار.

وكشف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، عن توقعاته بشأن نية وتوجه البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم بشأن سعر الفائدة.

وأكد خلال حديثه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمر مستبعد، والاتجاه الأرجح تثبيت الفائدة.

ولفت إلى أنه من الوارد اليوم إعلان البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة ولكن الاتجاه الأرجح هو التثبيت.

وأشار إلي أن معدل التضخم في العالم بدأ ينحسر وينخفض وهذا ما أدى الي قيام الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في أوروبا إلي تخفيض الفائدة.

وأوضح أن معدل التضخم في مصر شهد ارتفاعا الشهر الماضي وهذا أمر متوقع بفعل ما اتخذ من قرارات حكومية في إطار ضبط الأداء الاقتصادي ككل وبالتالي سيكون من الصعب على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا تخفيض اسعار الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة تثبيت اسعار الفائدة أسعار العائد في البنوك محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

منوعات

المزيد

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية