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حوادث

تجديد حبس شاب أقام علاقة غير شرعية مع قاصر حملت سفاحا منه

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بـمحكمة جنح الساحل تجديد حبس شاب متهم بإقامة علاقة غير شرعية مع فتاة قاصر، مما أسفر عن حملها سفاحا منه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة الساحل إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال فتاة قاصر في حالة مخاض طفلها الذي أنجبته.

تجديد حبس شاب أقام علاقة غير شرعية مع قاصر حملت سفاحا منه 

وقالت الفتاة عقب خروجها من غرفة الولادة: إن الطفل ابنها من شاب من نفس المنطقة كانت على علاقة غير شرعية به، بعد أن رفضت والدتها زواجهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لرغبته والفتاة في الزواج الذي ترفضه والدة الأولى بسبب فقره.

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محكمة جنح الساحل قسم شرطة الساحل النيابة العامة علاقة غير شرعية

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