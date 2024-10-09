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حوادث

حبس شاب بتهمة إقامة علاقة غير شرعية مع قاصر بالساحل

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الساحل بحبس شاب متهم بإقامة علاقة غير شرعية مع فتاة قاصر، مما أسفر عن حملها سفاحا منه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة الساحل إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها فتاة قاصر في حالة مخاض طفلها الذي أنجبته.

وقالت الفتاة عقب خروجها من غرفة الولادة بأن الطفل ابنها من شاب من ذات المنطقة كانت على علاقة غير شرعية به، بعد أن رفضت والدتها زواجهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرغبته والفتاة في الزواج الذي ترفضه والدة الأولى بسبب فقره.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الساحل قسم شرطة الساحل النيابة العامة

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