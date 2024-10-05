محلل سياسي يكشف أسباب رعب أمريكا وإسرائيل من ضرب المنشآت النووية الإيرانية

المنشآت النووية الإيرانية، كشف الدكتور رمزي عودة، المحلل السياسي ومدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، سر رعب الولايات المتحدة وإسرائيل حتى لو أبدت الآخيرة عكس ذلك من محاولة استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ردًا على الضربات الصاروخية الأخيرة، انتقاما لاستشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر وآخرين.

خطورة ضرب المنشآت النووية الإيرانية

وأوضح عودة أن إسرائيل لا تستطيع ضرب المفاعلات النووية الإيرانية، أو حتى تقدم على تدبير عملية تدمير شامل للقدرات الصاروخية لإيران، إذ يعني ذلك تلوث إشعاعي نووي كارثي خاصة أن التقديرات العسكرية تشير الى امتلاك إيران الآن على الأقل 300 كجم من اليورانيوم المخصب، وسيكون لهذه الضربة تأثير إشعاعي واسع لمئات السنين، وسيتوسع تأثيره إلى مناطق شاسعة في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل نفسها.

وأكد أن ضرب المفاعل النووي الإيراني سيجبر النظام على الدخول في حرب شاملة ضد إسرائيل، وهو الأمر الذي لا تريده إسرائيل ولا حلفائها، فإيران دولة قوية وتمتلك أدوات تأثير كبيرة في الشرق الاوسط وتستطيع التأثير سواء من خلالها أو من خلال وكلائها على المصالح الغربية ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم ككل.

تحديات النفوذ الأمريكي الإسرائيلي في الشرق الأوسط

وشدد على أن الصين وروسيا لن تسمحا بضرب حليفهما الاستراتيجي إيران ضربةً شاملةً، خاصةً أن لها مصالح اقتصادية واستراتيجية في المنطقة، ولن تترك هاتين الدولتين الكبيرتين المنطقة تحت النفوذ الأمريكي والإسرائيلي.

واختتم حديثه قائلا: توجيه ضربات شاملةً واستراتيجية ضد إيران، يعني اقتصار الضربة على قواعد عسكرية محدودة وربما تتسع بحذر الى مصافي وأبار النفط، ولكنها أبدًا لن تشتمل على ضرب المفاعلات النووية الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، طالب إسرائيل بضرب المنشآت النووية في إيران، ردًّا على هجوم أطلقته الأخيرة تجاه الدولة العبرية قبل أيام.

وفي حديثه في ولاية نورث كارولينا، أشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طُرح على الرئيس الأمريكي جو بايدن، في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية.

وقال ترامب: "لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة 'اضربوا النووي أولًا واهتموا بالباقي لاحقًا'"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وجاء تعليق ترامب عقب تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن، حض فيها إسرائيل على الامتناع عن ضرب المنشآت النفطية في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيفكر في بدائل لضرب حقول النفط الإيرانية لو كان في مكان إسرائيل، وذكر أنه يعتقد أن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى كيفية الرد على إيران.

وأضاف بايدن في إفادة صحفية بالبيت الأبيض أن على إسرائيل البحث عن بدائل لاستهداف منشآت نفطية إيرانية.

وكانت واشنطن أكدت أن هجوم إيران ستكون له "عواقب". وتحدث بايدن، الخميس الماضي عن "نقاشات" جارية بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية.