إيران تهدد إسرائيل: محطات الطاقة والغاز هدفنا القادم في هذه الحالة
هدد نائب القائد العام لحرس الثورة في إيران، العميد علي فدوي، إسرائيل بأنها ستعرض وجودها للزوال في حال ارتكبت خطأ ما، قائلا: "إن أخطأ كيان الاحتلال، فسنستهدف كل مصادر الطاقة ومحطات الطاقة وجميع المصافي والحقول الغازية لديه".
وأشار إلى أن "إيران بلد كبير وواسع، وفيه الكثير من المراكز الاقتصادية، في حين أن إسرائيل لديها 3 محطات للطاقة وعدة مصافٍ"، وهددها قائلًا: "بإمكاننا ضربها كلها في آن واحد".
فيما حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي "إسرائيل" من أنها ستتلقى "ردًا شديدًا ومدمرًا في حال قامت بأفعال غير مدروسة".
وأضاف موسوي: "ضبطنا أنفسنا وتحلّينا بالصبر سابقًا، ولكننا مستعدون لتوجيه ضربة محكمة ومدمرة في الوقت المناسب".
وأكد أن إيران ستردّ، في حال أخطأ الأعداء على أي مستوى، بشكل أقوى من ذلك المستوى"، حين استهدفت "إسرائيل" بالصواريخ، ردًا على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومسؤول ملف لبنان في حرس الثورة عباس نيلفوروشان.
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