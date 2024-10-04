الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الكابينت الإسرائيلي يتخذ قرارا بالرد على إيران، وبايدن ينصح بعدم ضرب المنشآت النفطية

المقاتلات الإسرائيلية،
المقاتلات الإسرائيلية، فيتو

ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن المجلس الوزاري للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت) اتخذ قرارا بالرد على الهجوم الإيراني.

بايدن ينصح إسرائيل بتجنب ضرب المنشآت النفطية الإيرانية 

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: الإسرائيليون لم يتخذوا قرارا بعد بشأن الرد على إيران.

بايدن: إدارتي قدمت مساعدات لإسرائيل لم تقدمها أي إدارة أخرى

وأضاف بايدن: "لو كنت مكان الإسرائيليين لفكرت في بديل آخر غير ضرب المنشآت النفطية الإيرانية.. ولم تساعد أي إدارة أمريكية إسرائيل كما فعلت إدارتي".

وتابع بايدن: "نتواصل باستمرار مع الإسرائيليين على مدار 12 ساعة في اليوم".

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