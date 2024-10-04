منشآت نووية ونفطية ومواقع استراتيجية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة الأهداف الإسرائيلية في قلب إيران.. وزارة الدفاع والحرس الثوري في مرمى نيران تل أبيب

تتزايد التكهنات حول احتمالية قيام إسرائيل بشن ضربات عسكرية على إيران، وسط تصاعد التوترات بين البلدين، وتشير تقارير عديدة إلى أن إسرائيل تدرس استهداف عدة مواقع استراتيجية في إيران، بما في ذلك منشآت نووية ونفطية، بالإضافة إلى مواقع حكومية مهمة مثل مكتب المرشد الأعلى ومنشآت نوورية ونفطية.

الخرائط والأهداف المحتملة

ويتوقع الجميع أن إسرائيل قد تضرب إيران في أي لحظة، حيث تمتلك الأخيرة بنية تحتية عسكرية تجعلها هدفًا سهلًا للضربات، ووفقًا للخبراء، تعتبر بعض المنشآت الإيرانية أهدافًا رئيسية، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ التي أطلقت منها الهجمات الإيرانية تجاه إسرائيل مؤخرًا.

وتستهدف دولة الاحتلال ثلاث قواعد إيرانية رئيسية هي أراك وأصفهان والإمام علي، والتي يُعتقد أنها مصدر الصواريخ التي استهدفت إسرائيل، ومن المحتمل أن تكون هذه القواعد من بين الأهداف الأولى في أي هجوم إسرائيلي، ومن المرجح أن تعمل إسرائيل على تحييد الدفاعات الجوية الإيرانية قبل تنفيذ هجماتها لتجنب الفشل الذي شهدته الهجمات الإيرانية التي لم تصب أهدافها بدقة.

الدفاعات الجوية الإيرانية

فيما يتعلق بقدرة إيران على الدفاع عن نفسها، تتمتع إسرائيل بقدرات هجومية متقدمة مقارنة بإيران. فإسرائيل تعتمد على الطائرات المأهولة من الجيل الخامس، والتي توفر دقة أعلى بكثير في الضربات مقارنة بالصواريخ الإيرانية التي تُطلق من مسافات بعيدة. عندما يكون هناك طيار داخل الطائرة، ويتم دعمه بمعلومات استخباراتية دقيقة، فإن احتمالية إصابة الأهداف تكون أعلى بكثير.

استهداف المنشآت النفطية

إحدى النقاط المثيرة التي طرحت مؤخرا على مائدة النقاشات كانت احتمالية استهداف منشآت النفط الإيرانية، وهو ما يعتبره البعض تصعيدًا كبيرًا، فهناك ما لا يقل عن 14 مصفاة نفط رئيسية في إيران، إلى جانب العديد من المواقع الحيوية الأخرى المرتبطة بصناعة النفط، والتي تشكل شريان الحياة للاقتصاد الإيراني. وقد تكون هذه المواقع على رأس قائمة الأهداف الإسرائيلية المحتملة، خاصة أن الكثير منها يقع بالقرب من البحر حيث يتم تصدير النفط الإيراني.

وتُعد منشأة خارك واحدة من أبرز هذه المنشآت، إلى جانب بندر عباس وعدة مواقع أخرى على الساحل، ويعد أي استهداف لهذه المواقع ضربة قاسية للاقتصاد الإيراني، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط.

الأهداف في طهران

إلى جانب الأهداف العسكرية والنفطية، هناك العديد من المواقع الحيوية في طهران التي قد تكون ضمن الأهداف الإسرائيلية، بما في ذلك مكتب المرشد الأعلى، ووزارة الدفاع، والحرس الثوري الإيراني، وجهاز الاستخبارات. هذه المواقع تشكل قلب النظام الإيراني، واستهدافها قد يوجه ضربة قوية للقيادة الإيرانية.

وبالنسبة لمكتب المرشد الأعلى، فأن استهداف هذا المكان يمكن أن يمثل تغييرًا جذريًا في الاستراتيجية الإسرائيلية، حيث سيشكل ضربة مباشرة لأعلى هرم السلطة في إيران.

استهداف المنشآت النووية

ومن أكثر النقاط حساسية هو احتمالية استهداف المنشآت النووية الإيرانية. حيث تمتلك إيران حوالي 15 موقعًا نوويًا رئيسيًا، ولكن هناك 4 مواقع تُعتبر الأكثر ارتباطًا ببرنامجها النووي التسليحي. الخبراء يعتقدون أن إيران قد جمعت كمية كافية من المواد الانشطارية لتصنيع ما يصل إلى 15 قنبلة نووية، وهو ما يجعل أي ضربة لهذه المواقع ذات طابع استراتيجي كبير.

واستهداف المنشآت النووية سيكون قرارًا محفوفًا بالمخاطر، إذ أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع، ليس فقط بين إسرائيل وإيران، بل على مستوى دولي. ورغم ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه الضربة قد تكون الفرصة الوحيدة لإسرائيل لإيقاف إيران عن تحقيق قدرات نووية تسليحية.

السيناريوهات المحتملة

في ظل هذه التطورات، تبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت إسرائيل ستختار توجيه ضربات لهذه الأهداف أم لا، وما هي التداعيات التي قد تترتب على ذلك. ما هو مؤكد هو أن إسرائيل تمتلك خططًا دقيقة تستند إلى معلومات استخباراتية جمعتها على مر السنوات، وأن أي هجوم سيستهدف شل القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية لإيران.

وبينما يزداد الحديث عن احتمال توجيه ضربات إسرائيلية لإيران، يبقى السؤال هو ليس "هل" بل "متى" ستحدث هذه الضربات؟ الأهداف واضحة، والخطط جاهزة، ولكن القرار النهائي يعتمد على حسابات دقيقة تشمل مدى استعداد إسرائيل للتعامل مع ردود الفعل الإيرانية والمجتمع الدولي.