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خارج الحدود

ترامب يحرض إسرائيل: اضربوا النووي الإيراني أولا واهتموا بالباقي لاحقا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية في إيران، ردًّا على هجوم أطلقته الأخيرة تجاه الدولة العبرية قبل أيام.

وفي حديثه في ولاية نورث كارولينا، أشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طُرح على الرئيس الأمريكي جو بايدن، في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية.

وقال ترامب: "لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة 'اضربوا النووي أولًا واهتموا بالباقي لاحقًا'"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأتى تعليق ترامب عقب تصريحات لبايدن، الجمعة، حض فيها إسرائيل على الامتناع عن ضرب المنشآت النفطية في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي، الجمعة، إنه سيفكر في بدائل لضرب حقول النفط الإيرانية لو كان في مكان إسرائيل، وذكر أنه يعتقد أن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى كيفية الرد على إيران.

وأضاف بايدن في إفادة صحفية بالبيت الأبيض أن على إسرائيل البحث عن بدائل لاستهداف منشآت نفطية إيرانية.

وكانت واشنطن أكدت أن هجوم إيران ستكون له "عواقب". وتحدث بايدن، الخميس، عن "نقاشات" جارية بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية.

وأعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت في اتجاهها نحو 200 صاروخ بالستي تمّ اعترض الجزء الأكبر منها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. 

وساهمت كذلك القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة في اعتراض الصواريخ.

في أبريل، نفَّذت إيران هجومًا صاروخيًّا مماثلًا على إسرائيل ردًّا على قصف قنصليتها في دمشق الذي اتهمت به إسرائيل. واستخدمت في ذاك الهجوم مسيّرات وصواريخ تمّ اعتراضها على نطاق واسع. وكانت تلك المرة الأولى على الإطلاق التي تقصف فيها إيران الأراضي الإسرائيلية مباشرة.

 

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