يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخطط لهجوم قوي على إيران قريبا بالتنسيق مع واشنطن

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة إن إسرائيل تخطط لرد قوي على إيران قريبا، وإنه لا يُتوقع مشاركة طائرات أمريكية في الهجوم، لكن سيكون هناك تنسيق بين تل أبيب وواشنطن.

وأضافت المصادر أن هناك احتمالا بمهاجمة إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، لكن ليس من السهل القضاء على المنشآت النووية الإيرانية بقنبلة واحدة فالأمر معقد للغاية.

وتابعت المصادر الأمريكية للصحيفة أن "إسرائيل ستفعل ما يتعين عليها فعله لكنها ليست لديها الرغبة في الانجرار إلى حرب إقليمية".