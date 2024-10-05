السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إدارة الكوارث اللبنانية: أكثر من 200 ألف نازح في الشمال وعكار

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

قالت لجنة إدارة الكوارث اللبنانية، اليوم السبت، إن هناك أكثر من 200 ألف نازح في الشمال وعكار.

 

الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة تقدر بنحو 157 مليون

وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة تقدر بنحو 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين يوم الجمعة: "يجب على جميع الأطراف بذل كل ما في وسعهم في جميع الأوقات لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان عدم تعرض المدنيين للأذى على الإطلاق".

 

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