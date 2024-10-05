جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 5 صواريخ من ‎لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد 5 صواريخ أُطلقت من ‎لبنان تم اعتراض بعضها وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أمس الجمعة، بمقتل عسكريين وإصابة اثنين آخرين من لواء جولاني بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني

ويخوض جيش الاحتلال الإسرائيلي اشتباكات عنيفة مع حزب الله ، في ظل محاولة قوات الاحتلال اختراق الحدود اللبنانية والتقدم نحو الجنوب لدفع مقاتلي الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني.

إسرائيل تسعى للسيطرة على جنوب لبنان

وتسعى إسرائيل إلى السيطرة على جنوب لبنان، وذلك ضمن خطة كشف عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوسع في المنطقة وإعادة ترسيم خريطة الشرق الأوسط.