واشنطن تتعهد بتقديم 157 مليون دولار للمتضررين في لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة تقدر بنحو 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة في بيان صحفي: "سيُلبي هذا التمويل الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليًّا واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم، كما ستدعم المساعدات أولئك الذين يفرون إلى سوريا المجاورة".

جاء ذلك بعد أن وصفت الأمم المتحدة عدد القتلى المدنيين في لبنان جراء الحملة الإسرائيلية على "حزب الله" بأنه "غير مقبول نهائيًّا".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين يوم الجمعة: "يجب على جميع الأطراف بذل كل ما في وسعهم في جميع الأوقات لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان عدم تعرض المدنيين للأذى على الإطلاق".