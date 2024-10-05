السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بعد لبنان، وزير الخارجية الإيراني يصل إلى العاصمة السورية دمشق

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيتو

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

وبحسب وكالة رويترز، أضاف المتحدث أن عراقجي سيبحث مع المسؤولين السوريين خلال الزيارة التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

زيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد أكد، في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة في لبنان، دعم بلاده لمساعي لبنان في التصدي للجرائم الإسرائيلية.

وشدد على أن إيران واثقة من أن هذه الجرائم ستبوء بالفشل، وأن الشعب اللبناني سيخرج منتصرًا.

وأوضح عراقجي أن أي خطوة إسرائيلية ضد إيران ستُواجه برد قوي ومدروس، مهددًا باستهداف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية في حال تعرضت بلاده لهجوم.

وأشار إلى أنه أجرى محادثات جيدة مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، حيث تبادلوا وجهات النظر بشأن الأحداث الأخيرة في لبنان.

وأكد أن وجوده في بيروت، في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض فيها المدينة للقصف، دليل على وقوف إيران إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها.

فيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل، شدد عراقجي على أن هذا الهجوم كان دفاعًا مشروعًا عن النفس، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، موضحًا أن إيران لم تبدأ الهجوم، بل ردّت على استهداف الأراضي والسفارة الإيرانية في دمشق والمصالح الإيرانية.

وأكد أن الضربات الإيرانية استهدفت فقط المقرات العسكرية للكيان الإسرائيلي، وليس لدى إيران خطط للاستمرار في الهجمات إلا إذا قررت إسرائيل المضي قدمًا في اعتداءاتها.

وفي ختام تصريحاته، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن زيارته إلى بيروت ليست زيارة عادية، وأنه ناقش مع المسؤولين إمكانية وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن المفاوضات مستمرة مع الدول المعنية للتوصل إلى هدنة تضمن حقوق الشعب اللبناني، وتكون مقبولة من المقاومة، ومتزامنة مع وقف إطلاق النار في غزة.

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