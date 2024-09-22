NETFLIX تطرح التريلر والبوستر الرسمي للجزء الثاني من دراما "Hellbound" (فيديو)
أفرجت منصة NETFLIX العالمية عن التريلر والبوستر الرسمي الأول للموسم الثاني من الدراما الكورية “Hellbound” على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من بطولة الممثل Kim Sung Cheol.
من المقرر عرض الجزء الثاني من دراما “Hellbound” الكورية يوم 25 أكتوبر 2024م على منصة NETFLIX العالمية.
مسلسل Hellbound
تدور أحداث قصة مسلسل “Hellbound” في عالم موازي للأرض، حيث تخبر كائنات غامضة الناس بخطاياهم وتصدر لهم مرسومًا بمصيرهم الوشيك، وبعد وقت قصير من وصول الوقت المحدد، يتم جر أرواحهم البائسة إلى الجحيم بأكثر الطرق رعبًا، غالبًا بواسطة كيانات خارقة للطبيعة تُعرف باسم "الملائكة"، والتي تبدو أكثر شبهًا بالشياطين.
الإعلان التشويقي للموسم الثاني من Hellbound برغم قصره، إلا أنه التركيز على قيامة يونج يثير تساؤلات حول دوره في منظمة الحقيقة الجديدة المتطورة، وبينما لم يتم عرض المزيد من المشاهد في الإعلان التشويقي، كشفت نهاية الموسم الأول كيف سيركز الموسم الثاني على جهود المنظمتين، الحقيقة الجديدة وسودا، مع محاولة الأولى إخفاء الحقيقة عن العالم ومحاولة الثانية الكشف عنها.
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