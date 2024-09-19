طرح البوستر التشويقي الأول للموسم الثاني من مسلسل Squid Game

كشفت شبكة NETFLIX عن البوستر التشويقي الأول للموسم الثاني من مسلسل Squid Game، ليحمل الجزء الثانى من العمل عنوان “اللعبة لن تنتهي” ما يثير حماس الجمهور الذي ينتظر العرض على أحر من الجمر.

الممثل Wi Ha Joon يكشف عن طبيعة دوره بالمسلسل

كشف الممثل Wi Ha Joon عن عودته للمشاركة في الموسم الثاني من مسلسل “Squid Game” لكن بدور صغير، على عكس دوره في الجزء الأول الذي لقى فيه حتفه.

وقال الممثل الكوري خلال أحد اللقاءات الصحفية: "لن أقوم بدور كبير هذه المرة، لقد عدت للتو حيًا، ووافقت على الظهور بالجزء الثاني بهذا الشكل رغبتًا مني أن أحيي الجمهور مرة أخرى، فلا يوجد الكثير مما قد يعطي دوري تأثيرًا".

ويشاركه فى بطولة المسلسل كل من Lee Jung Jae وLee Byung Hun وGong Yoo وLee Jin Wook وYim Siwan وKang Haneul وWi Ha Joon وPark Gyu Young.

نتفليكس تحدد موعد طرح الموسم الثاني لمسلسل SQUID GAME

وأعلنت منصة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، عن طرح الموسم الثاني، من مسلسلها الكوري الجنوبي الشهير،‘SQUID GAME، بتاريخ 26 ديسمبر المقبل.

مسلسل Squid Game

ويصور مسلسل SQUID GAME، شخصيات من فئات مهمشة في كوريا الجنوبية يشاركون في ألعاب تقليدية للأطفال بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم، غير أن الخاسرين في الألعاب يقتلون تدريجا مع التقدم في المراحل، في مشاهد عنيفة للغاية.

ويرتدي جميع اللاعبين ملابس رياضية خضراء أشبه بأزياء السجناء، فيما يرتدي حراسهم سترة باللون الفوشيا ويضعون ملابس سوداء تظهر عليها مثلث أو دائرة أو مربع تبعا للرتبة.