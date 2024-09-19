الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح البوستر التشويقي الأول للموسم الثاني من مسلسل Squid Game

مسلسل SQUID GAME،
مسلسل SQUID GAME، فيتو

كشفت شبكة NETFLIX عن البوستر التشويقي الأول للموسم الثاني من مسلسل Squid Game، ليحمل الجزء الثانى من العمل عنوان “اللعبة لن تنتهي” ما يثير حماس الجمهور الذي ينتظر العرض على أحر من الجمر.

الممثل Wi Ha Joon يكشف عن طبيعة دوره بالمسلسل

كشف الممثل Wi Ha Joon عن عودته للمشاركة في الموسم الثاني من مسلسل “Squid Game” لكن بدور صغير، على عكس دوره في الجزء الأول  الذي لقى فيه حتفه.

وقال الممثل الكوري خلال أحد اللقاءات الصحفية: "لن أقوم بدور كبير هذه المرة، لقد عدت للتو حيًا، ووافقت على الظهور بالجزء الثاني بهذا الشكل رغبتًا مني أن أحيي الجمهور مرة أخرى، فلا يوجد الكثير مما قد يعطي دوري تأثيرًا".

ويشاركه فى بطولة المسلسل كل من Lee Jung Jae وLee Byung Hun وGong Yoo وLee Jin Wook وYim Siwan وKang Haneul وWi Ha Joon وPark Gyu Young.

نتفليكس تحدد موعد طرح الموسم الثاني لمسلسل SQUID GAME

وأعلنت منصة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، عن طرح الموسم الثاني، من مسلسلها الكوري الجنوبي الشهير،‘SQUID GAME، بتاريخ 26 ديسمبر المقبل.

مسلسل Squid Game

ويصور مسلسل  SQUID GAME، شخصيات من فئات مهمشة في كوريا الجنوبية يشاركون في ألعاب تقليدية للأطفال بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم، غير أن الخاسرين في الألعاب يقتلون تدريجا مع التقدم في المراحل، في مشاهد عنيفة للغاية.

ويرتدي جميع اللاعبين ملابس رياضية خضراء أشبه بأزياء السجناء، فيما يرتدي حراسهم سترة باللون الفوشيا ويضعون ملابس سوداء تظهر عليها مثلث أو دائرة أو مربع تبعا للرتبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Netflix لبوستر التشويقي مسلسل Squid Game squid game الممثل Wi Ha Joon

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

انقلاب سيارة تحمل مصريين في درنة الليبية، والخارجية تقرر نقل الجثامين إلى أرض الوطن

تنبيه عاجل من التعليم للمديريات والمدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

الأهلي يستعد لإعلان إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-9-2024 ببداية التعاملات

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

دراسة: الأرض ربما كانت تملك حلقة مثل زحل ذات يوم

جورجينا رودريجز تزور مدينتها وتحقق أحلام طفولتها الفقيرة (صور)

ماذا قالت ميلانيا ترامب عن عملها عارضة متعرية؟ (فيديو)

حارس جيرونا يرتكب خطأ "كارثيا" ويتسبب في خسارة فريقه أمام سان جيرمان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

رابط مباشر، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-9-2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

«رحلة 404».. قصة امرأة من القاهرة لـ مكة تتنافس على جوائز الأوسكار2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

دعاء ليلة الجمعة للأبناء مع بداية عام دراسي جديد

ما حكم الشرع في تلحين القرآن وتصويره تصويرا فنيا؟ رد حاسم من دار الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية