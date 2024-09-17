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ثقافة وفنون

حنان مطاوع تكشف تفاصيل مشاركتها في دراما رمضان 2025

حنان مطاوع، فيتو
حنان مطاوع، فيتو

 أكدت الفنانة حنان مطاوع أنها ستشارك في رمضان 2025 بمسلسل جديد، وذلك بعد نجاحها مؤخرًا في عدة أعمال درامية أبرزها مسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحا كبيرا.

 

حنان مطاوع في رمضان 2025 

 وقالت حنان مطاوع في تصريح خاص لـ"فيتو" إنها تعاقدت على مسلسل جديد في رمضان 2025، يحمل اسم دهب والمسلسل من تأليف أحمد عاصم.

وتابعت:" مش عارفة لسه مين المخرج وهل اختاروه ولا لسه"، معربة عن أمنياتها بأن ينال العمل  إعجاب الجمهور.

عمل جديد لحنان مطاوع 

كما تستعد الفنانة حنان مطاوع في الفترة الحالية لعمل جديد يحمل اسم حياة أو موت.

ومسلسل حياة أو موت ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة حيث إنه مكون من 15 حلقة والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج هاني حمدي.

وكشف المخرج هاني حمدي عن تعاقده على المسلسل مع المنتج أحمد السبكي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلا “يارب خير”.

آخر أعمال حنان مطاوع

وكانت الفنانة حنان مطاوع شاركت مؤخرا في مسلسل جولة أخيرة مع الفنان أحمد السقا حيث جسدت شخصية زوجته التي انفصل عنها في مرحلة من حياته بالرغم من الحب الذي جمعهما، وذلك بعد توقفه عن ممارسة رياضة MMA.

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