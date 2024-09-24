طرح البوستر الرسمي للدراما الكورية "Doubt"

أصدرت قناة MBC الكورية البوستر الخاص بدراما الجريمة “Doubt” بطولة الممثل Han Suk Kyu والممثلة Chae Won Bin ومن إخراج Song Yeon-Hwa، والمقرر عرضها فى 11 أكتوبر 2024.

قصة دراما Doubt

جانج تاي سو (هان سوك كيو) هو محلل جنائي أسطوري في كوريا، وكان من أوائل المحللين في مجاله ومهد الطريق لمحللي السلوك الإجرامي في البلاد، واكتسب الاحترام والثقة المطلقة داخل منظمة الشرطة.

وفى حياته اليومية، هو أب أعزب ويربي ابنته جانج ها بين (تشاي وون بين) بمفرده، ويعمل جانج تاي سو على قضية قتل ويدرك أن ابنته متورطة في القضية، ليهز هذا الاكتشاف كل شيء في معتقداته المهنية وعلاقته بابنته، لحماية ابنته، يكافح جانج تاي سو للكشف عن الحقيقة.