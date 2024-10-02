الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

سائق أجرة يدخل بسيارته
سائق أجرة يدخل بسيارته إلى ملعب كرة قدم، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، شهدت إحدى مباريات الدوري البلغاري لكرة القدم موقفا مضحكا خلال مواجهة فريقي سبتمبر وتسيسكا، في إطار منافسات البطولة.

سائق أجرة يدخل بسيارته إلى ملعب كرة قدم 

وذكرت تقارير إعلامية، أنه عندما كانت المباراة تقترب من نهاية الشوط الثاني، اقتحم أرض الملعب سائق سيارة أجرة عن طريق الخطأ، قبل أن يقترب منه أحد موظفي الملعب ويشرح للسائق كيفية العودة والخروج من الملعب.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة هدف لكل منهما.

txt

رسميا، أندرياس إنييستا يعتزل كرة القدم نهائيا

txt

منافس الأهلي والزمالك وبيراميدز، وادى دجلة يدعم كرة القدم النسائية بـ5 صفقات جديدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ملعب كرة قدم الدوري البلغاري كرة القدم

مواد متعلقة

نجوم كرة في قفص الاتهام، لاعب بيراميدز المعتزل يواجه تهمة السب والقذف، إمام عاشور وفتوح ينتظران المحاكمة، وأحمد المحمدي متورط في قضية اغتصاب فتاة

قرعة علنية علي ترخيص 125 سيارة أجرة لحل أزمة المواصلات في الفيوم

الأكثر قراءة

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

تفاصيل تحقيقات النيابة مع عاطل متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.. أنشأ شركة توظيف أموال وهمية.. و15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

دفاع الراقصة ليلى: لم تتربح من الفيديوهات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

"الآيفون" قنبلة قابلة للانفجار.. أخطر برامج التجسس على الهواتف والأجهزة الإلكترونية (فيديوجراف)

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"الآيفون" قنبلة قابلة للانفجار.. أخطر برامج التجسس على الهواتف والأجهزة الإلكترونية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

المزيد
الجريدة الرسمية