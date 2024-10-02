سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا
في واقعة غريبة من نوعها، شهدت إحدى مباريات الدوري البلغاري لكرة القدم موقفا مضحكا خلال مواجهة فريقي سبتمبر وتسيسكا، في إطار منافسات البطولة.
سائق أجرة يدخل بسيارته إلى ملعب كرة قدم
وذكرت تقارير إعلامية، أنه عندما كانت المباراة تقترب من نهاية الشوط الثاني، اقتحم أرض الملعب سائق سيارة أجرة عن طريق الخطأ، قبل أن يقترب منه أحد موظفي الملعب ويشرح للسائق كيفية العودة والخروج من الملعب.
وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة هدف لكل منهما.
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