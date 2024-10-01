رسميا، أندرياس إنييستا يعتزل كرة القدم نهائيا

أعلن أندريس إنييستا أسطورة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا عن عمر 40 عاما، بعد مسيرة زاخرة بالألقاب والإنجازات الفردية، وفق ما أوردته شبكة "ريليفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء.

8 أكتوبر موعد الإعلان الرسمي الاعتزال إنييستا

وسيتم الإعلان الرسمي عن اعتزال إنييستا يوم الثلاثاء المقبل، 8 أكتوبر المقبل، وفق المصدر ذاته، باعتبار أن ذلك اليوم هو تاريخ رمزي للنجم إنييستا ويتطابق مع رقم القميص الذي كان يحمله طوال مشواره الكروي سواء مع المنتخب الإسباني أو مع ناديه برشلونة.

مسيرة وإنجازات إنييستا

وقالت شبكة ريليفو، إن إنييستا الذي خاض مسيرة ناجحة مع نادي برشلونة ومنتخب لاروخا، قرر إنهاء مسيرته الكروية، وعلى الرغم من أنه فكر في الاستمرار، إلا أنه اختار في النهاية وضع حد لمسيرته الأسطورية، بعد أن فاز بكل شيء (4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 9 ألقاب في الدوري الإسباني)، لكن إنجازه الأكبر يظل على الإطلاق الفوز بكأس العالم مع إسبانيا 2010 وتسجيل هدف الفوز في النهائي على هولندا.

ونشر النجم الإسباني مقطع فيديو قصيرا على حسابه على منصة "إكس" مصحوبا بعبارة "قريبا" (SOON) فيما يظهر في الفيديو أحد الرسامين، وهو يلون لوحة تحمل صورة اللاعب وهو بقميص برشلونة رقم 8.

تألق إنييستا (40 عاما) مع منتخب بلاده من خلال الفوز، بلقب كأس أمم أوروبا 2008 و2012، وبعد نهاية عقده مع برشلونة، حيث كان واحدا من أعظم ثلاثة لاعبين في الفريق الكتالوني بين 2005 و2018، إلى جانب ميسي وتشافي، قرر لاعب الوسط خوض تجربة في الدوري الياباني مع نادي فيسل كوبي بين 2018 و2023.

وفي الموسم الماضي لعب الرسام مثلما يلقب في الملاعب الأوروبية، مع نادي الإمارات في الدوري الإماراتي للمحترفين.

وطوال مسيرته، لعب إنيستا المولود في 11 مايو 1984، أكثر من 1000 مباراة من بينها 674 بألوان برشلونة، وسجل أكثر من 100 هدف من بينها 13 هدفا في 130 لقاء مع المنتخب الإسباني.