منافس الأهلي والزمالك وبيراميدز، وادى دجلة يدعم كرة القدم النسائية بـ5 صفقات جديدة

أعلن نادي وادى دجلة، التعاقد مع 5 لاعبات جدد لضمهن لصفوف الفريق الأول لكرة القدم للنسائية، استعدادا للموسم الجديد

وضم نادي وادي دجلة كل من مديحة حبيب، وسارة السرنجاوي، ونور نهاد، وبسمة محمد، ونادين الشافعي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، وذلك بهدف دعم صفوف الفريق لتحقيق المزيد من البطولات المحلية والمنافسة على الألقاب القارية.

وتعاقدت إدارة أندية وادى دجلة، مع اللاعبات الجدد في صفقات انتقال حر بعد انتهاء تعاقدهن مع أندية مصرية وسعودية

وتخطط الإدارة لضم صفقتين إضافيتين جدد قريبًا، حيث تسهم الصفقات الجديدة في دعم مسيرة فريق الكرة النسائية لما يتميزن به من مهارات فنية وبدنية ويقود الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادى دجلة، المدربة الجنوب إفريقية شيلين بويسن.

ونجحت أندية وادى دجلة في تطوير كرة القدم النسائية في مصر من خلال تأسيس أول فريق للسيدات عام 2007، والذي حصل على بطولة الدوري الممتاز 13 مرة، كما فاز الفريق بكأس مصر 7 مواسم، والنسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري للسيدات، وعلى الصعيد القاري، أصبح أول فريق مصري يشارك ببطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة أندية وادى دجلة، على تشجيع ممارسة السيدات لمختلف الألعاب الرياضية، والحفاظ على استمرار ريادة النادي لكرة القدم النسائية في مصر، والمساهمة في تطويرها بما ينعكس على تحقيق المنتخبات القومية نتائج إيجابية في البطولات القارية والعالمية.

دوري الكرة النسائية

كشف اتحاد الكرة عن تفاصيل ونظام المنافسة في دوري الكرة النسائية القسم الأول بمشاركة الأهلي والزمالك موسم 2024-2025.



وقرر اتحاد الكرة تنظيم بطولة دوري الكرة النسائية باقامة دوري من دور واحد للفرق الـ19 ثم إقامة دوري من دور واحد لتحديد المراكز من الأول إلي العاشر لتحديد بطل المسابقة وهو النظام المقرر تطبيقه للمرة الأولي علي الدوري الممتاز للرجال الموسم الجديد.

كما يتم إقامة دوري من دور واحد للفرق من 11 إلي 19 في المرحلة الثانية لتحديد ثلاث فرق للهبوط للقسم الثاني.

قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية

وكانت قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية أجريت مؤخرا باتحاد الكرة بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

الزمالك مع الأهلي

المقاولون العرب مع م ش الأميرية

المصري مع زد إف سي

وادي دجلة مع الطيران

مودرن سبورت مع بالم هيلز

المعادي واليخت مع توت عنخ أمون

اتحاد بسيون مع البنك الأهلي

الاتحاد السكندري مع بيراميدز إف سي

دلفي مع إنبى

الجونة باي

وكان اتحاد الكرة قرر رسميا مد القيد للكرة النسائية موسم 2024-2025.

وأكد اتحاد الكرة مد قيد الكرة النسائية ليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل للقسم الأول، والأربعاء الثاني من الشهر المقبل للقسم الثاني، والخميس الثالث من أكتوبر للقسم الثالث، ويوم الاثنين السابع من أكتوبر آخر موعد للمراحل السنية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن جدول الدوري العام للقسم الأول من الكرة النسائية للموسم الرياضي 2025/2024.

أبرز مباريات الكرة النسائية

وجاءت مواعيد أبرز المباريات من بطولة دوري الكرة النسائية بمشاركة الأهلي والزمالك كالتالي:

الجولة الأولى.. الزمالك ضد الأهلي.. الجمعة 4-10-2024.. ملعب الزمالك بميت عقبة.. الساعة الرابعة.

الجولة الثانية.. الأهلي ضد وادي دجلة.. الجمعة 11-10-2024.. ملعب الأهلي بالتجمع الخامس.. الساعة الرابعة.

الجولة السابعة.. وادي دجلة ضد الزمالك.. الإثنين 11-11-2024.. ملعب وادي دجلة بالتجمع.. الساعة 2 ونصف.

الجولة السابعة.. بيراميدز ضد توت عنخ أمون.. الثلاثاء 12-11-2024.. ملعب الدفاع الجوي الفرعي.. الساعة 2 ونصف.

الجولة العاشرة.. الأهلي ضد بيراميدز.. الجمعة 6-12-2024.. ملعب الأهلي بالتجمع الخامس.. الساعة 2 ونصف.

الجولة الثانية عشر.. الأهلي ضد توت عنخ آمون.. الجمعة 13-12-2024.. ملعب الأهلي بالتجمع.. الساعة 2 ونصف.

الجولة الخامسة عشر.. بيراميدز ضد الزمالك.. الجمعة 10-1-2025.. ملعب الدفاع الجوي الفرعي.. الساعة 2 ونصف.

الجولة السادسة عشر.. وادي دجلة ضد بيراميدز.. الإثنين 13-1-2025.. ملعب وادي دجلة بالتجمع.. الساعة 2 ونصف.

الجولة السابعة عشر.. توت عنخ أمون ضد الزمالك.. الجمعة 17-1-2025.. ملعب رايت تو دريم.. الساعة 2 ونصف.

الجولة الثامنة عشر.. وادي دجلة ضد توت عنخ أمون.. الثلاثاء 4-2-2025.. ملعب وادي دجلة بالتجمع.. الساعة الثالثة.