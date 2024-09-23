قرعة علنية علي ترخيص 125 سيارة أجرة لحل أزمة المواصلات في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، عن إجراء قرعة علنية، يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، علي التصريح بترخيص 125 سيارة ميكروباص، للعمل داخل محافظة الفيوم، و30 سيارة أجرة ميني فان للعمل على خطوط السيرفيس بمدينة سنورس.

وقال الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، ان القرعة تجري علنا لتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للحصول علي تراخيص السيارات، ويساهم العدد الجديد من التراخيص في حل أزمة نقص المواصلات علي بعض الخطوط من القري والمراكز الي مدينة الفيوم.

أزمة السبت والأحد في مواصلات الفيوم -القاهرة

يذكر أن أهالي الفيوم يعانون من نقص المواصلات يومي السبت والأحد من الفيوم الي القاهرة، إذ أن موقف الفيوم – القاهرة، بعمل به 1000 سيارة، والرقم غير كاف لنقل، 35 ألف راكب خلال ساعتين، وقت الذروة الذي يبدأ السادسة صباحا وحتى الثامنة، ليتمكن كل موظف وعامل اللحاق بعمله، ويلحق الطلاب بداية المحاضرات في كلياتهم، وتساهم شركات الرحلات والمدارس الخاصة في حل الأزمة، بالعمل خلال هذه الفترة علي نقل الركاب الي مواقف القاهرة الكبري المختلفة (موقف 28 أول فيصل، وموقف ميدان الجيزة، والمنيب، ورمسيس، وعبود، والمرج، ومدينة السلام، والعاصمة الإدارية الجديدة) بالإضافة إلي خط الإسكندرية مباشرة.

عقوبة السائقين المخالفين لخطوط السير وتعريفة الركوب

وتكثف إدارتي المرور والمواقف بالفيوم الحملات علي المواقف والطرق العامة والفرعية داخل المحافظة، تطبق بالكامل، لنتمكن من ضبط تعريفة الركوب والقضاء على مبدأ اتفاق السائق مع الرمال علي تعريفة مغايرة، ويشارك في الحملات دائما قسم مباحث المرور، والإدارة العامة لمرور الفيوم، ويطلق على السائق المخالف سواء لخط السير أو تعريفة الركوب العقوبات القصوى الواردة في قانون المرور، بالإضافة إلى غرامات كبيرة مفروضة علي المخالفين بقرارات المحافظ.

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