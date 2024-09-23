الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قرعة علنية علي ترخيص 125 سيارة أجرة لحل أزمة المواصلات في الفيوم

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

أعلنت محافظة الفيوم، عن إجراء قرعة علنية، يوم الأربعاء الموافق  25 سبتمبر، علي التصريح بترخيص 125 سيارة ميكروباص، للعمل داخل محافظة الفيوم، و30 سيارة أجرة ميني فان للعمل على خطوط السيرفيس بمدينة سنورس.

وقال الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، ان القرعة تجري علنا لتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للحصول علي تراخيص السيارات، ويساهم العدد الجديد من التراخيص في حل أزمة نقص المواصلات علي بعض الخطوط من القري والمراكز الي مدينة الفيوم.

أزمة السبت والأحد في مواصلات الفيوم -القاهرة

يذكر أن أهالي الفيوم يعانون من نقص المواصلات يومي السبت والأحد من الفيوم الي القاهرة، إذ أن موقف الفيوم – القاهرة، بعمل به 1000 سيارة، والرقم غير كاف لنقل، 35  ألف راكب خلال ساعتين، وقت الذروة الذي يبدأ السادسة صباحا وحتى الثامنة، ليتمكن كل موظف وعامل اللحاق بعمله، ويلحق الطلاب بداية المحاضرات في كلياتهم، وتساهم شركات الرحلات والمدارس الخاصة في حل الأزمة، بالعمل خلال هذه الفترة علي نقل الركاب الي مواقف القاهرة الكبري المختلفة (موقف 28 أول فيصل، وموقف ميدان الجيزة، والمنيب، ورمسيس، وعبود، والمرج، ومدينة السلام، والعاصمة الإدارية الجديدة) بالإضافة إلي خط الإسكندرية مباشرة.

عقوبة السائقين المخالفين لخطوط السير وتعريفة الركوب

وتكثف إدارتي المرور والمواقف بالفيوم  الحملات علي المواقف والطرق العامة والفرعية داخل المحافظة، تطبق بالكامل، لنتمكن من ضبط تعريفة الركوب والقضاء على مبدأ اتفاق السائق مع الرمال علي تعريفة مغايرة، ويشارك في الحملات دائما  قسم مباحث المرور، والإدارة العامة لمرور الفيوم، ويطلق على السائق المخالف سواء لخط السير أو تعريفة الركوب العقوبات القصوى الواردة في قانون المرور، بالإضافة إلى غرامات كبيرة مفروضة علي المخالفين بقرارات المحافظ.

ندوة عن أهمية برامج الوعي الاثري والسياحي بإدارة كهرباء شرق الفيوم

تعليم الفيوم ينظم ندوات تثقيفية بالمدارس ضمن مبادرة بداية جديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم اهالي الفيوم أزمة المواصلات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم السائقين المخالفين القري والمراكز المدارس الخاصة تراخيص السيارات سيارة ميكروباص سيارة أجرة مباحث المرور

مواد متعلقة

ندوة عن أهمية برامج الوعي الاثري والسياحي بإدارة كهرباء شرق الفيوم

تعليم الفيوم ينظم ندوات تثقيفية بالمدارس ضمن مبادرة بداية جديدة

مستشفيات الفيوم توقع الكشف على 29 ألفا و500 مريض أسنان خلال شهر

نيابة الفيوم تصدر قرارا بالتحفظ على حدث اعتدى جنسيا على شقيقته

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

كولر يستقر علي قائمة الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

حريق هائل في أحد مخازن الأخشاب بمدينة الإنتاج الإعلامي

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

أكثر 4 فئات عرضة للإصابة ببكتيريا الإيكولاي، تعرف عليهم

منوعات

المزيد

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفنان عباس أبو الحسن أمام المحكمة في هذه التهمة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي خائنة الأعين؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد من المقربين

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية