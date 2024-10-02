نجوم كرة في قفص الاتهام، لاعب بيراميدز المعتزل يواجه تهمة السب والقذف، إمام عاشور وفتوح ينتظران المحاكمة، وأحمد المحمدي متورط في قضية اغتصاب فتاة

مشاهير الكرة بقفص الاتهام، شهدت أقسام الشرطة مؤخرا تحرير محاضر من الأهالي ضد عدد من مشاهير الكرة ومنهم من هو خلف القضبان ينتظر محاكمته، وفي التقرير التالي نرصد أبرز مشاهير الكرة المتهمين بارتكاب جرائم في حق مواطنين، وتحررت ضدهم محاضر بأقسام الشرطة.

بلاغ ضد أحمد فتحي وزوجته بسبب حادث سيارته

تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقسم شرطة التجمع الأول، التابع لمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شخص يتهم فيه اللاعب أحمد فتحي، لاعب نادي بيراميدز المعتزل قبل أيام وزوجته، بالتعدي عليه داخل إحدى محطات الوقود في نطاق دائرة القسم.

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتبين من التحريات والفحص، أنه خلال وجود اللاعب أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز المعتزل قريبًا برفقة زوجته، داخل محطة وقود، وقيام زوجة اللاعب بفتح باب السيارة، اصطدم بالسيارة المتوقفة بالجوار ما نتج عنه نشوب مشادة كلامية بين الطرفين.



وثبت من التحريات أن المشادة الكلامية نتج عنها اعتداء بالأيدي بين الطرفين، ثم حرر المتضرر محضرا ضد اللاعب أحمد فتحي اتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والقذف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



إحالة إمام عاشور للمحاكمة



ينتظر أمام عاشور لاعب النادي الأهلي حكم محكمة الجنح بعد اتهامه بالاعتداء على فرد أمن داخل مول أركان بمنطقة الشيخ زايد.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت زوجة إمام عاشور مضايقات من بعض الأشخاص أثناء تواجدها في السينما، مما دفعها للاتصال بزوجها لإبلاغه، إمام عاشور، بدوره، توجه إلى المول بصحبة صديقه وشقيق زوجته الصغير، وعند وصوله حاول استبيان الوضع.

وخلال التحقيقات، أكد اللاعب أنه لم يشتبك مع أي من أفراد الأمن ولم يقم بالاعتداء عليهم، بل كان هدفه البحث عن الأشخاص الذين قاموا بمضايقة زوجته، وأشار أيضًا إلى أن بعض الأشخاص الذين رافقوه عند دخوله للمول قد يكونون من الجماهير الذين لاحقوه فور رؤيته.

وبعد التحقيق، قررت النيابة إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، مع إحالة القضية للمحكمة للنظر في الاتهامات الموجهة إليه.

أحمد فتوح يدهس أمين شرطة بالعلمين

ينتظر أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك حكم محكمة الجنايات بمحافظة مطروح الحكم عليه في قضية دهسه أمين شرطة بسيارته بطريق العلمين تحت تأثير المواد المخدرة.

حيث أنه في أغسطس الماضي، دهس لاعب الزمالك أمين شرطة في مدينة العلمين، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات.

وتلقت شرطة النجدة بمطروح إخطارًا يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي العلمين، ما تسبب فى وفاة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير أحمد فتوح قيادته سيارته، وبصحبته اللاعب محمد صبحي، دهس شخصا بالطريق المذكور.

وألقت قوات الأمن القبض على أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد أن دهس أحد المواطنين بسيارته الخاصة، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالى فى مطروح، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري باغتصاب فتاة

تنظر محكمة جنايات عابدين، برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، 15 سبتمبر المقبل أولى جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في اتهامه باغتصاب فتاة في دولة قطر.

سبق، قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق، للمحاكمة الجنائية، لاتهام بالتعدي على فتاة في دولة قطر.



حادث صالح جمعة



قررت نيابة قصر النيل، حفظ التحقيقات فى واقعة اتهام صالح جمعة لاعب النادى الأهلى في عام 2020 بالتسبب فى تهشيم سيارتين وذلك لتصالح اللاعب مع مالكى السيارتين.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل مفادة، وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكى، ما أدى لتهشمهما وتم التحفظ على اللاعب والسيارات للوقوف على ملابسات الحادث، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة بتحرير محضر بالواقعة.