بعد ارتفاع البلطي، تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق

سجلت أسعار الأسماك ارتفاعات كبيرة في سوق العبور للجملة، وخاصة سعر البلطي الذي قفز ليتخطى الـ 90 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري، فما هي أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق؟.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق

للإجابة عن هذا السؤال؛ نستعرض أسعار 18 نوعًا من الأسماك تعد الأغلى في السوق، وذلك وفقًا لجولة «فيتو» في المحال التجارية لبيع الأسماك، إضافة إلى أسعار الأسماك في الأسواق؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار 18 نوعًا من الأسماك والمأكولات البحرية تعد الأغلى في السوق

البداية مع أسعار 18 نوعًا من الأسماك والمأكولات البحرية تعد الأغلى في السوق، وذلك وفقًا لجولة في المحال التجارية لبيع الأسماك؛ وجاءت كالأتي:

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

تراوح سعر الجمبري حسب الحجم من 225 إلى 700 جنيه للكيلو بلغ سعر سمك قاروص نحو 500 جنيه. بلغ سعر حبار متوسط نحو 490 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر سمك دنيس متوسط نحو 445 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر سمك الهامور حسب الحجم من 180 إلى 450 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر سمك انكليس كبير نحو 430 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر قشر البياض فيليه نحو 400 جنيه بلغ سعر بربون طازج نحو 335 جنيهًا. بلغ سعر مرجان أبونظارة نحو 310 جنيهات للكيلو. بلغ سعر كلماري طازج نحو 300 جنيه للكيلو. بلغ سعر سمك لوت وسط نحو 240 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر السردين طازج نحو 190 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر سمك فيرجينيا نحو 190 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر الكابوريا من 146 إلى 186 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر سمك مكرونة بلدي نحو 180 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر البوري نحو 180 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر سمك ماكريل ممتاز مجمد نحو 125 جنيهًا للكيلو. يتراوح سعر البلطي من 106 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار كيلو الأسماك والمأكولات البحرية وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الأسماك والمأكولات البحرية وزن كيلو في الأسواق؛ وفقًا للبوابة الحكومية؛ فهي كالآتي:

سعر السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار الجمبري ممتاز وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر الجمبري ممتاز نحو 338 جنيهًا، ليتراوح أسعار الجمبري ممتاز من 150 إلى 625 جنيهًا.

سعر السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار الجمبري وسط وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر الجمبري وسط نحو 273.5 جنيه، ليتراوح أسعار الجمبري وسط من 120 إلى 500 جنيه.

أسعار الجمبري جامبو وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري جامبو نحو 435 جنيهًا، ليتراوح أسعار الجمبري جامبو من 350 إلى 600 جنيه.

سعر السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار المكرونة السويسي وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر مكرونة سويسي نحو 122 جنيهًا، ليتراوح أسعار المكرونة سويسي من 50 إلى 170 جنيهًا.

أسعار الماكريل المجمد وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر ماكريل مجمد نحو 132.5 جنيه، ليتراوح أسعار الماكريل مجمد من 80 إلى 190 جنيهًا.

سعر الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار الجمبري ممتاز وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر السردين مجمد نحو 99 جنيهًا، ليتراوح أسعار السردين مجمد من 40 إلى 200 جنيه.

أسعار البربون متوسط وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر البربون متوسط نحو 130 جنيهًا، ليتراوح أسعار البربون متوسط من 80 إلى 220 جنيهًا.

أسعار المرجان متوسط وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر المرجان متوسط نحو 110 جنيهات، ليتراوح أسعار المرجان متوسط من 45 إلى 155 جنيهًا.

سعر الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار السبيط وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر السبيط نحو 320 جنيهًا، ليتراوح أسعار السبيط من 150 إلى 450 جنيهًا.

أسعار البوري ممتاز وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر البوري ممتاز نحو 167.5 جنيه، ليتراوح أسعار البوري ممتاز من 120 إلى 300 جنيه.

سعر الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار البوري متوسط وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر البوري متوسط نحو 141.5 جنيه، ليتراوح أسعار البوري متوسط الحجم من 90 إلى 200 جنيه.

أسعار السردين وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر السردين نحو 83.5 جنيه، ليتراوح أسعار السردين من 40 إلى 120 جنيهًا.

سعر الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار البلطي وسط وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر البلطي وسط نحو 81 جنيهًا، ليتراوح أسعار البلطي وسط من 55 إلى 105 جنيهات.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار البلطي ممتاز وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي ممتاز نحو 91.5 جنيه، ليتراوح أسعار البلطي ممتاز من 65 إلى 120 جنيهًا.

أسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار البلطي صغير وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر البلطي صغير نحو 64.5 جنيه، ليتراوح أسعار البلطي صغير من 40 إلى 100 جنيه.

أسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار البلطي الأسواني وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر البلطي الأسواني نحو 89.7 جنيه، ليتراوح أسعار البلطي الأسواني من 70 إلى 110 جنيهات.

أسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

أسعار الكابوريا وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر الكابوريا نحو 129.7 جنيه، ليتراوح أسعار الكابوريا من 40 إلى 210 جنيهات.

أسعار القاروص وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر قاروص نحو 201.9 جنيه، ليتراوح أسعار القاروص من 110 إلى 300 جنيه.

أسعار الدنيس وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر الدنيس نحو 215.5 جنيه، ليتراوح أسعار الدنيس من 80 إلى 400 جنيه.