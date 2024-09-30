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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، انخفاض البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 87 إلى 89 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 84 إلى 86 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 200 إلى 280 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 185 جنيها للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 400 جنيه.
 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 400 جنيهًا.
  2. تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 190 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 240 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 770 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح  سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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البلطي يتخطى الـ90 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

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أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 88 جنيها في سوق العبور

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