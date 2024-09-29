البلطي يتخطى الـ90 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك اليوم الأحد، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 87 إلى 91 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 80 إلى 86 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 190 جنيها للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 400 جنيه، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 400 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 190 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو مرجان من 190 إلى 230 جنيهًا، بانخفاض 50 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 780 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.