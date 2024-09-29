الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البلطي يتخطى الـ90 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار الأسماك اليوم الأحد، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 87 إلى 91 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 80 إلى 86 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 190 جنيها للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 400 جنيه، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 400 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
  2. تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 190 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 190 إلى 230 جنيهًا، بانخفاض 50 جنيها عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 780 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق.
  6. تراوح  سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
txt

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 88 جنيها في سوق العبور

txt

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك اسعار السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سوق العبور سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى اسعار الكابوريا موقع فيتو فيتو

مواد متعلقة

البلطي يرتفع 5 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

البلطي بـ 100 جنيه والبوري بـ 150، ارتفاع أسعار الأسماك اليوم بالبحيرة (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

البوري يسجل 140 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الجمعة، الجمبري يسجل 780 جنيهًا في سوق العبور

أشهرها المغازل، تعرف على أنواع وأسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

طلاسم عمل مؤمن زكريا تتصدر التريند، والنشطاء: معالج روحي يكشف سر إصابة اللاعب بالسحر

لا تظهر عليها آثار جروح، انتشال جثمان حسن نصر الله

أخبار الأهلي، حقيقة رحيل قمصان وإصابة هاني وضغوط جديدة على كولر

حسبة برما، الزمالك ينتظر المعجزة للاستمرار في مونديال كرة اليد

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

زغلول صيام يكتب: كل يوم حكاية مع وزير رياضة.. المهندس حسن صقر (3)

حقيقة وفاة مهاتير محمد في مسجده بماليزيا (صور)

منوعات

المزيد

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29-9-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29-9-2024

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

المزيد

انفوجراف

رسائل وتصريحات السيسي في حفل أكاديمية الشرطة 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: التربية الإيجابية أمر ضروري للحفاظ على المجتمع

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بكسب المال وإنفاقه في المعاصي

من هم الذين لن يستطيع إبليس إغواءهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية