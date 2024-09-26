البلطي بـ 100 جنيه والبوري بـ 150، ارتفاع أسعار الأسماك اليوم بالبحيرة (فيديو)

ارتفعت أسعار الأسماك في محافظة البحيرة اليوم الخميس 26 - 9 - 2024 وفقا لآخر الأسعار المتداولة بين التجار.

إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

وشهد سوق السمك في البحيرة إقبال متوسط من المواطنين وخاصة على البلطي والبوري وذلك لتناسب أسعارها مع فئة كبيرة من المواطنين.

أسعار الأسماك في محافظة البحيرة

ويضاف إلى الأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.

أنواع الأسماك المختلفة بمحافظة البحيرة

وتتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج، وبلغ سعر كيلو البلطي من 90 إلى 100 جنيهًا، والبوري من 120 إلى 150 جنيها، والسردين من 90 إلى 100 جنيها، والجمبري من 90 إلى 700 جنيها، والمرجان 150 جنيهًا، والبربوني 200 جنيها، والقراميط من 40 إلى 50 جنيهًا، والكاليماري 250 جنيه والكابوريا من 150 إلى 160 جنيها والسبيط 350 جنيهًا.

كما أكد البائع أن إقبال المواطنين يكون كبير طول العام ويزاد بكثرة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف مؤكدا تباين الأسعار حسب أوقات السنة المختلفة ودرجات الحرارة حيث تزداد الأسعار بفصل الصيف عنها في الشتاء.

ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر بشكل كبير خلال هذا الوقت من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.