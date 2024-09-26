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اقتصاد

البلطي يرتفع 5 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

 أسعار الأسماك اليوم الخميس، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

 

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

 

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 86 إلى 88 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 85 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 185 جنيها للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا.

 

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

 

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا.
  • تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 175 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 280 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 750 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

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