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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

 أسعار الأسماك اليوم الاثنين، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

 «فيتو» تستعرض  سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 78 إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 75 إلى 77 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 185 جنيها للكيلو، بانخفاض 25 جنيهًا عن سعرها السابق.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 440 جنيهًا.
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 440 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 175 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 260 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 750 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم الأحد، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

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البوري يسجل 140 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور

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