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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 88 جنيها في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار الأسماك اليوم السبت، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 86 إلى 88 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 85 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 185 جنيها للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا.
 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

 تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا.

تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 175 جنيهًا.

 تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 280 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 750 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

 تراوح  سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم.

 تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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البلطي يرتفع 5 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

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