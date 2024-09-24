غرفة الصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل لتعظيم الاستفادة من مخلفات الأسماك

تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورشة عمل عن (تعظيم الاستفادة من مخلفات الأسماك والأحياء المائية) وذلك فى حضور خبراء من الجامعات والمعاهد البحثية لربط البحث العلمى بالصناعة وتحقيق اقصى استفادة ممكنة للشركات، وذلك يوم الأحد المقبل، بحضور الدكتور محمد الشافعى عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور/ هانى المنشاوى– رئيس شعبة الأسماك بمبنى اتحاد الصناعات المصرية بقاعة الاجتماعات.

وسوف تتناول ورشة العمل الموضوعات التالية "عرض الأفكار البحثية والتطبيقية المقدمة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.كما تتضمن عرض تقديمى عن كيفية ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تولد المخلفات داخل المصانع، وعن تطبيقات الشيتوزان المستخرج من قشور القشريات فضلا عن مناقشة آلية التجميع والنقل وإمكانية عمل تعاقدات مع شركات تدوير المخلفات.



ولقد سبق فى تنظيم ورشة العمل بشأن ( تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائى والزراعى مثل إنتاج الأعلاف غير تقليدية)، وما تم الاتفاق عليه من تعميم المبادرة على جميع القطاعات الغذائية.



