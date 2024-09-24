الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة الصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل لتعظيم الاستفادة من مخلفات الأسماك

أشرف الجزايرلى
أشرف الجزايرلى

تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورشة عمل عن (تعظيم الاستفادة من مخلفات الأسماك والأحياء المائية) وذلك فى حضور خبراء من الجامعات والمعاهد البحثية لربط البحث العلمى بالصناعة وتحقيق اقصى استفادة ممكنة للشركات، وذلك  يوم الأحد المقبل، بحضور  الدكتور محمد الشافعى عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور/ هانى المنشاوى– رئيس شعبة الأسماك بمبنى اتحاد الصناعات المصرية بقاعة الاجتماعات.

وسوف تتناول ورشة العمل الموضوعات التالية "عرض الأفكار البحثية والتطبيقية المقدمة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  ومن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.كما تتضمن عرض تقديمى عن كيفية ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تولد المخلفات داخل المصانع، وعن تطبيقات الشيتوزان المستخرج من قشور القشريات فضلا عن مناقشة آلية التجميع والنقل وإمكانية عمل تعاقدات مع شركات تدوير المخلفات.
 

 

 ولقد سبق فى  تنظيم ورشة العمل بشأن (  تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائى والزراعى مثل إنتاج الأعلاف غير تقليدية)، وما تم الاتفاق عليه من تعميم المبادرة على جميع القطاعات الغذائية.

غرفة الصناعات الغذائية تطلق برنامج البصمة الكربونية

75 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى روسيا خلال 2023


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

مخلفات الاسماك المخلفات هانى المنشاوى– رئيس شعبة الأسماك

مواد متعلقة

غرفة صناعات الطباعة تدعو الشركات للمشاركة في الملتقى السنوي لاتحاد الصناعات

الصناعات الغذائية تعلن إنشاء أول منصة لعرض منتجاتها "APIP" في الدول العربية

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

20 جنيها زيادة في جرام الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 24-9-2024

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية لـ8 أكتوبر

ضبط حاوية بميناء غرب بورسعيد محملة بمخدرات تقدر بـ1.5 مليار جنيه (صور)

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي (فيديو)

منوعات

المزيد

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24-9-2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

التشكيل النهائي لمجلس إدارة البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العم في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

هل على محصول الطماطم زكاة؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية