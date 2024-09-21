السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البوري يسجل 140 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار الأسماك اليوم السبت، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 76 إلى 78 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 71 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 185 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا.
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 270 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 780 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 140 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
txt

أسعار الأسماك اليوم الجمعة، الجمبري يسجل 780 جنيهًا في سوق العبور

txt

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك اسعار السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سوق العبور سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى اسعار الكابوريا موقع فيتو فيتو

مواد متعلقة

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

الأكثر قراءة

أسعار اللحوم الكندوز تواصل الارتفاع بالأسواق

بعد اعتداء ابنه على طفل، حقيقة تصالح محمد رمضان مع أسرة الضحية

هالاند يتصدر، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الخامسة

البوري يسجل 140 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

3 خطوات لحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار

25 صورة ترصد انطلاق العام الدراسي الجديد وسط حضور مرتفع

ads

منوعات

المزيد

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

الأمم المتحدة: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

دعاء بداية العام الدراسي، أذكار لا تفوتها من الكتاب والسنة لطلب النجاح والتوفيق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية