البوري يسجل 140 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم السبت، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 76 إلى 78 جنيهًا.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 71 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 185 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 270 جنيهًا. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 780 جنيهًا للكيلو حسب الحجم. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 140 جنيهًا حسب الحجم. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.