جامعة أسيوط تعلن فوز هشام البسيط بجائزة أفضل بحث في مؤتمر الدولية لجراحة العظام

أعلن مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط برئاسة الدكتور أسامة فاروق فوز الدكتور هشام البسيط مدرس العظام بكلية الطب بجامعة أسيوط بجائزة أفضل بحث "E poster"، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية الدولية لجراحة العظام "SICOT"، والذي عقدت فعالياته بمدينة بلجراد بدولة صربيا.

إنجازات التي تحققها مستشفيات جامعة أسيوط

يأتي ذلك استمرارا للإنجازات التي تحققها مستشفيات جامعة أسيوط على المستوى الطبي والبحثي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

كيفية تجنب مضاعفات تركيب المسمار النخاعي القابل للتطويل

كان الدكتور هشام البسيط قد قدم بحث بعنوان "كيفية تجنب مضاعفات تركيب المسمار النخاعي القابل للتطويل لحالات العظم الزجاجي - دليل تقني للمبتدئين"

How to prevent failure during telescoping nail application in osteogenesis imperfecta - Technical guide for beginners.



جدير بالذكر، أن الجمعية الدولية لجراحة العظام والإصابات تُعد واحدة من أكبر وأعرق الجمعيات المتخصصة في مجال جراحة العظام على مستوى العالم.

